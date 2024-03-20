В сочинениях по русскому языку они могут послужить примерами читательского или историко-культурного опыта.

В сочинениях по русскому языку они могут послужить примерами читательского или историко-культурного опыта.

В 2024 году на ЕГЭ российские выпускники смогут приводить аргументы из фильмов, сериалов, видеоигр, аниме и манги. По данным навигатора самостоятельной подготовки, речь идет только об экзамене по русскому языку, где требуется написать сочинение с примерами из жизненного, читательского, историко-культурного опыта (27 задание).

– В разделе навигатора самостоятельной подготовки показаны возможные источники таких аргументов. Однако надо понимать, что анализируется позиция автора исходного текста, поэтому огульно приводить примеры из компьютерных игр или аниме не получится, – прокомментировали в министерстве образования Омской области.

Ранее в России разрешили пересдачу ЕГЭ по необязательным предметам. Выпускники могут сделать это в случае, если им не нравится результат экзамена.