Предложения, касающиеся организации корпоративов и сопутствующих услуг, значительно выросли.

Предложения, касающиеся организации корпоративов и сопутствующих услуг, значительно выросли.

В зимний сезон 2023–2024 года рынок организаторов праздников и мероприятий в Омске на платформе «Avito Услуги» продемонстрировал значительный рост. Спрос на услуги специалистов, занимающихся организацией новогодних корпоративов, празднования 14 февраля и гендерных праздников увеличился вдвое по сравнению с предыдущей зимой, а предложение услуг выросло на 45 %. Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, какие специалисты были наиболее востребованы жителями Омска в этом году и как это повлияло на цены в ивент-индустрии.

Руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Avito Услуги» Александр Семочкин подчеркнул, что помимо расширения и роста популярности событийного рынка в Омске в этом сезоне был замечен отдельный рост интереса к организаторам праздников и мероприятий на рынке частных услуг. По его словам, на платформе можно быстро найти подходящие предложения, а стоимость услуг у частных мастеров зачастую оказывается более выгодной, чем у крупных ивент-агентств.

Интересно отметить, что каждый третий запрос на услуги по организации мероприятий в Омске касался корпоративов. Спрос на организацию корпоративных праздников в преддверии Нового года и гендерных праздников вырос на 176 % по сравнению с предыдущей зимой. В то же время, количество предложений от организаторов корпоративных мероприятий увеличилось на 50 %. Средняя цена на проведение корпоратива осталась неизменной и начиналась от 1500 рублей за одного человека.

Одной из заметных тенденций на рынке организации праздников в Омске стал рост спроса на аренду помещений. По сравнению с прошлым годом, лофты, лаунжи и другие помещения для проведения корпоративных мероприятий стали искать на 356 % чаще. Тем не менее за год также выросла активность арендодателей, предлагающих свои помещения для мероприятий.

В этом году больше жителей Омска искали на свои мероприятия аниматоров и ведущих. Спрос на услуги актеров вырос на 92 %, а интерес к ведущим увеличился на 175 % по сравнению с прошлой зимой. Деды Морозы и Снегурочки – самые востребованные аниматоры зимой. Спрос на них в этом году был еще выше, чем в прошлом – он вырос на 31 %. Предложений по услугам аниматоров стало больше на 85 %, а предложения по услугам Дедов Морозов со Снегурочками остались в неизменном количестве в сравнении с прошлым годом.

Спрос на фотографов и видеографов на зимние (Новый год, 14 февраля, гендерные праздники) корпоративы в Омске вырос на 124 % к прошлому году. Рост замечен в структуре предложения – 42 %. Стоимость услуг специалистов не изменилась и начинается от 1000 рублей за час.