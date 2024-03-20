23-летний омич вез в Казахстан 5 пассажиров и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что в соседнюю страну он двигался без прав.

23-летний омич вез в Казахстан 5 пассажиров и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Оказалось, что в соседнюю страну он двигался без прав.

В Омске на проспекте Маркса сотрудники Госавтоинспекции оставили автомобиль «Тойота-Альфард». Машина двигалась по маршруту Омск – Кокшетау – Астана, а за ее рулем находился 23-летний молодой человек.

Оказалось, что в сентябре прошлого года водитель был лишен водительских прав за то, что скрылся с места ДТП. Однако, несмотря на это, он продолжил садиться за руль.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в момент остановки в салоне минивэна находилось пять пассажиров. Парня снова отстранили от управления транспортом, а автомобиль поместили на специальнцю стоянку. Кроме того, в отношении молодого человека возбудили административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Омичу придется выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.