Бизнес является уже готовым. За него хотят получить 80 млн рублей. Как говорится в объявлении, помещение можно переоборудовать.

Бизнес является уже готовым. За него хотят получить 80 млн рублей. Как говорится в объявлении, помещение можно переоборудовать.

В райцентре Муромцево продают мясоперерабатывающий комплекс. Его цена составляет 80 млн рублей. Готовый бизнес площадью 500 кв. м находится на улице Чкалова.

Как говорится в объявлении, имущественный комплекс предприятия состоит из убойного и колбасного цехов, цеха полуфабриков и цеха по производству хлебобулочных изделий. Вместе с помещениями продают 10 холодильных камер вместимостью до 300 тонн. Причину продажи бизнеса владелец не указывает.

– Возможно переоборудование производства под рыбопереработку, кондитерское или иное производство, оптово-розничная торговля, туристический бизнес. Любой вид деятельности, все условия для этого есть. Экологически чистый район, – сообщается в объявлении.

Предприятие относится к ООО «Коррида». Оно было зарегистрировано в 2004 году. Руководителем является Рафик Маркосян.