В омских садоводческих товариществах после таяния снега нашли трупы косуль. Их начали вывозить тракторами.

В омских садоводческих товариществах после таяния снега нашли трупы косуль. Их начали вывозить тракторами.

Вблизи Омска из садоводческих товариществ тракторами начали вывозить трупы косуль. Об этом рассказали в Telegram-канале «Омский форум».

Погибших косуль нашли в садоводческом товариществе Петрушенко. Их тела уже вывозили, однако по мере таяния снега трупы животных все равно появляются.

По мнению местных садоводов, чтобы избежать экологической катастрофы, было бы неплохо организовать движение садовых маршрутов в этом году раньше. Так как это поможет правильно утилизировать погибших животных.

Отметим, что перевозчика на садовые маршруты уже начали искать. Начать работу транспорт должен 20 апреля.