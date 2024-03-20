Всего в прошлом году путевки в санатории получили 2485 омичей.

Всего в прошлом году путевки в санатории получили 2485 омичей.

В прошлом году путевки на санаторно-курортное лечение получили 2485 омичей, 453 из которых – дети. На эти цели Омское отделение Социального фонда выделило более 76 млн рублей.

– Отделение Социального фонда России по Омской области продолжает работу в этом направлении, поэтому в 2024 году уже закуплено 1915 путевок. По заключенным государственным контрактам омичей будут принимать четыре региональных санатория и два иногородних в Анапе и Сочи, – рассказала управляющая ОСФР по Омской области Ольга Ступичева.

Получить путевку в санаторий могут льготники (инвалиды, ветераны боевых действий и проч.). Для взрослых омичей курс лечения составляет 18 дней, для омичей с инвалидностью – 21 день. Если инвалидность связана с заболеваниями спинного мозга, то срок лечения составляет от 24 до 42 дней.