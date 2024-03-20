Прогулка по льду весной может обернуться трагедией.

Прогулка по льду весной может обернуться трагедией.

В Омске наступила весна, а значит, лед на водоемах стал рыхлым и тонким. Выходить на него – опасно для жизни. Чтобы не допустить несчастных случаев, омичей просят внимательнее следить за своими детьми и не допускать, чтобы они выходили на водоемы. Особенно внимательными необходимо быть в тех местах, где установлены предупреждающие знаки.

– Родители несовершеннолетних омичей, пожалуйста, усильте контроль за своими детьми и ни в коем случае не отпускайте их к водоемам без надзора. Объясните детям, что лед сейчас рыхлый, непрочный и проверять его прочность ударами каких-либо предметов смертельно опасно, – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Артем Широкорад.

В городе проводятся рейды, во время которых находят нарушителей, выходящих на тонкий лед. Также с омичами ведут профилактические беседы.

На случай происшествия горожанам напомнили телефоны экстренных служб:

единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112;

пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101 ;

; скорая помощь – 103.