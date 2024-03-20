Омск-Информ
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Движение будет закрыто временно по улице Лукашевича для трех троллейбусов – № 7, 16 и 67. Нововведения начнутся уже завтра поздним вечером.

В Омске по улице Лукашевича временно перестанут ходить три троллейбуса – № 7, 16 и 67. Как рассказали в департаменте транспорта, произойдет это из-за проведения ремонтных работ на контактной сети.

Работы будут вестись с 23:00 часов 21 марта до 04:00 часов 22 марта, с полуночи до 4 часов утра 27 марта и с полуночи до 4 часов утра 29 марта. Но пассажиры вряд ли почувствуют эти неудобства.

·Авто

Движение будет закрыто временно по улице Лукашевича для трех троллейбусов – № 7, 16 и 67. Нововведения начнутся уже завтра поздним вечером.

В Омске по улице Лукашевича временно перестанут ходить три троллейбуса – № 7, 16 и 67. Как рассказали в департаменте транспорта, произойдет это из-за проведения ремонтных работ на контактной сети.

Работы будут вестись с 23:00 часов 21 марта до 04:00 часов 22 марта, с полуночи до 4 часов утра 27 марта и с полуночи до 4 часов утра 29 марта. Но пассажиры вряд ли почувствуют эти неудобства.