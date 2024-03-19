В страшном ДТП, где погибло 8 человек, одним из них оказался известный спортсмен в Калачинске Сергей Назаров. Он занимался мотокроссом.

В страшном ДТП, где погибло 8 человек, одним из них оказался известный спортсмен в Калачинске Сергей Назаров. Он занимался мотокроссом.

В страшной аварии, которая произошла в субботу, 16 марта, на трассе Омск – Тюмень, одним из погибших оказался известный калачинский спортсмен Сергей Назаров. Он являлся многократным победителем и призером областных и районных соревнований по мотокроссу, а также являлся продолжателем традиций своего отца Владимира Назарова. В 2016 году Назаровы стали абсолютными чемпионами чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу по итогам всех этапов.

15 марта вместе с женой и сыновьями мужчина проголосовал на выборах, а после отправился в очередной рейс, который стал для него последним.

Прощание с Сергеем Назаровым пройдет 21 марта в 12:00 в прощальном зале в Калачинске по улице Черепова, 77.

Напомним, что в той жуткой аварии погибло 8 человек. Среди них омская журналистка Анна Никитенко, 9-летняя девочка и ее 15-летний брат, а также две молодые девушки.