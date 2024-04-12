Иван Саньков, который выжил в жутком ДТП на трассе Омск – Тюмень, рассказал, как произошла авария и как ему удалось спасти двоих молодых людей.

Иван Саньков, который выжил в жутком ДТП на трассе Омск – Тюмень, рассказал, как произошла авария и как ему удалось спасти двоих молодых людей.

На днях из больницы выписали омича Ивана Санькова, который 16 марта попал в страшное ДТП на трассе Омск – Тюмень и вытащил двух пассажиров – 20-летнего Даниила Павлова и 15-летнего Даню Сергиенко из горящей маршрутки. Полгода назад он переехал из Тюкалинска в Омск и сразу же устроился охранником в гипермаркет. В тот день он ехал к своим родным – маме, сестре и племяннице. Поездка для мужчины была долгожданной, так как месяц он работал без выходных.

Как сообщает omsk.aif.ru, предчувствия беды у омича не было. Он лишь хотел поскорее добраться и провести отпуск в кругу семьи. Авария произошла внезапно. Что случилось, мужчина понял не сразу, так как смотрел в телефон, как и все остальные пассажиры.

– Вдруг удар. Спереди фура, сзади. Неразбериха какая-то. Я толком не понял, что произошло. И все так, думаю. Ступор, – рассказал Иван.

Омич вовремя пришел в себя и начал искать путь к спасению. Выйти через дверь маршрутки было уже невозможно, так как начался пожар.

– Не помню, как я выбивал локтем стекло. Не имею понятия, как вылазил. Сидел я в центре салона у окна с левой стороны. Но надо понимать, что это же секунда – удар и сразу начался пожар. Времени думать не было. Когда вылез сам, начал помогать тем, кто был ко мне ближе – двум мальчишкам. А больше уже не получилось. Вся маршрутка была в огне, – рассказывает мужчина.

Однако, выбравшись из транспорта, спасенным нужно было преодолеть горящее разлитое по асфальту топливо. Вариантов не было, поэтому мужчине и мальчикам пришлось пробираться к обочине через огонь. На них горело все – одежда, волосы, кожа. Чтобы потушить пламя, они катались по снегу. Случившееся Иван осознал только тогда, когда очнулся в больнице.

– Мне казалось, что у меня царапины, да и только. И лишь в больнице, когда шок прошел, я осознал произошедшее, – добавил омич.

Самым страшным в аварии мужчина считает то, что у людей не было возможности выбраться. Окно было слишком маленькое.

– Мне не хватило времени, чтобы помочь всем. Они просто оказались дальше от того места, где я сидел – от окна, что я разбил. Будь у нас время – выживших, наверное, было бы больше, – высказался Иван.

Героем мужчина себя не считает. По его словам, на его месте так поступил бы каждый.

Напомним, всего в страшной аварии погибло 8 человек.