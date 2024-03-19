«Умные» светофоры установили на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия.

«Умные» светофоры установили на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия.

В Омске впервые реализовали адаптивное управление дорожным движением. Сделали это на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия. Как рассказали в пресс-службе регионального Минтранса, зеленый сигнал светофора для трамваев теперь будет включен только в момент подъезда к улице 10 лет Октября. Распознавать трамвай будут современные видеодетекторы. Все остальное время зеленый сигнал светофора будет разрешать движение для транспорта, движущегося по улице 10 лет Октября.

– Светофоры по улице 10 лет Октября на пересечении с улицами Богдана Хмельницкого и Шебалдина будут работать в координированном режиме. Принцип координации заключается во включении на последующем перекрестке по отношению к предыдущему зеленого сигнала с некоторым сдвигом, длительность которого зависит от времени движения транспортных средств между этими перекрестками, – отметили в ведомстве.

Новые технологии помогут уменьшить число остановок и торможения в потоке, а также уровень транспортных задержек.