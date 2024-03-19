Поддержка многодетных родителей, молодых семей и работников, имеющих несовершеннолетних детей, поможет создать благоприятную среду для развития.

Поддержка многодетных родителей, молодых семей и работников, имеющих несовершеннолетних детей, поможет создать благоприятную среду для развития.

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая состоялось сегодня в правительстве региона, были обсуждены важные вопросы, касающиеся различных аспектов социальной политики.

Одной из главных тем, рассмотренных на заседании, было регулирование тарифной нагрузки по оплате услуг ЖКХ. Это важный шаг в направлении обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг для всех жителей региона. Также на заседании было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств для льготного ипотечного кредитования. Это поможет людям с низким доходом приобрести собственное жилье и улучшить свои жилищные условия.

Обсуждалось также поступление и расходование страховых средств Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области. Это направление работы требует особого внимания, поскольку качество пенсионной системы и социального страхования непосредственно влияет на благополучие граждан региона.

Другие вопросы, затронутые на заседании, включали профсоюзный контроль за соблюдением трудовых прав работников организаций Омской области, привлечение иностранных работников хозяйствующими субъектами, а также эффективность профсоюзного движения в бюджетных учреждениях здравоохранения региона. Эти вопросы связаны с обеспечением рабочих мест, защитой прав работников и созданием благоприятных условий для развития профсоюзного движения.

В рамках проводимого Года семьи были приняты рекомендации для работодателей региона о реализации мер, направленных на поддержку лиц с семейными обязанностями. Это включает поддержку многодетных родителей, молодых семей и работников, имеющих несовершеннолетних детей или планирующих рождение ребенка. Такие меры помогут создать благоприятную среду для семейного благополучия и развития.

– Сегодня важной задачей является вовлечение бизнеса в процессы поддержки работников, имеющих детей или планирующих рождение ребенка, – говорит заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. – В качестве примера лучших региональных практик поддержки семьи и детей можно привести опыт НПО «МИР», «Транснефть – Западная Сибирь», «ОНИИП», «Высокие технологии», «Сатурн», «Омск-Пригород».

В региональном Минтруде отметили, что в условиях снижения количества трудоспособного населения и дефицита кадров внедрение успешного опыта «продвинутых» компаний, уделяющих внимание социальным вопросам, позволит бизнесу продемонстрировать свою социальную ответственность и сэкономить средства на административных задачах, найме и адаптации новых сотрудников.

Для обеспечения дополнительных гарантий и мер поддержки работодатели могут сотрудничать с представителями трудовых коллективов и закреплять их в коллективных договорах или локальных нормативных актах. Такой подход позволяет создать взаимовыгодные условия для работодателей и работников, способствуя развитию партнерских отношений на рабочем месте.