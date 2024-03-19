Жители города, которые ходили на выборы, активно пользовались возможностью бесплатного проезда в муниципальном транспорте.
В департаменте транспорта подсчитали количество поездок, которые совершили пассажиры по бесплатным талонам, выдаваемым за участие в выборах президента России.
– В течение трех дней голосования гражданам, которые посетили избирательные участки, выдавались талоны на бесплатные поездки на всех видах муниципального общественного транспорта. В выходные и первый рабочий день недели омичи активно пользовались предоставленной возможностью. В автобусах пассажирского предприятия № 8 совершили поездки 367 тыс. человек, в трамваях и троллейбусах – порядка 223 тыс. человек – всего более 590 тыс. омичей, – заявил директор департамента Вадим Кормилец.
Стоит сказать, что многие омичи пытались проехать по бесплатным талонам в частном транспорте, но там эта льгота не действовала. Кроме того, некоторые пассажиры недоумевали, что делать с бесплатными талонами в автобусах с валидаторами. Кто-то даже пытался прикладывать талоны к валидатору.