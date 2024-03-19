Произошло это из-за аварии на водопроводе в райцентре Одесское. Устранить проблему обещают только к позднему вечеру.

Произошло это из-за аварии на водопроводе в райцентре Одесское. Устранить проблему обещают только к позднему вечеру.

В Омской области в райцентре Одесское произошла авария на поселковом водопроводе. Без воды остались более 6 тыс. человек и 11 социальных объектов, в том числе районная больница, две школы и два детских сада. Об этом рассказали в районной администрации.

– Под отключение от водоснабжения попадает: рабочий поселок Одесское – 2074 дома, 6346 человек, соцобъекты – 2 детских сада, 2 школы, 2 котельные, маслозавод, реабилитационный центр, пекарня, столовая и ЦРБ, – отметили в ведомстве.

Устранить последствия аварии обещали сегодня, 19 марта, к 14:30 часам. Однако чуть позже в администрации заявили, что полностью восстановить водоснабжение удастся до 21:30.