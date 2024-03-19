В городе продолжает расти количество аварий. Иногда происшествия происходят из-за плохого содержания дорог.

В городе продолжает расти количество аварий. Иногда происшествия происходят из-за плохого содержания дорог.

За год в Омске количество ДТП выросло на 38 %, на 33 % увеличилось число аварий, в которых пострадали дети. Об этом на заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка рассказал замначальника УМВД России по городу Омску Радик Валиахметов.

– Несмотря на принимаемые меры, ситуацию на дорогах не удалось стабилизировать. Анализ совершенных на территории города ДТП показал, что в 85 случаях причиной явились в том числе недостатки содержания улично-дорожной сети, – отметил Валиахметов.

По словам замначальника городского УМВД, за год в авариях пострадали 314 несовершеннолетних, один ребенок погиб. Одной из главных причин роста дорожно-транспртных происшествий Валиахметов назвал отсутствие культуры вождения у водителей.

Вице-мэр Владимир Куприянов отметил, что департамент транспорта разрабатывает проект по снижению аварийности на опасных участках города. На сегодня в Омске насчитывается 72 подобных места.