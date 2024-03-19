Правда, акция распространяется не на всех посетителей, а только на школьников до 14 лет и только на время весенних каникул.

Правда, акция распространяется не на всех посетителей, а только на школьников до 14 лет и только на время весенних каникул.

Омский государственный историко-краеведческий музей и Музейный комплекс воинской славы во время весенних школьных каникул проведут акцию «В музей за 1 рубль». Такой стоимость входного билета будет для юных омичей до 14 лет. Они смогут посетить каждый зал.

– В рамках акции дети до 14 лет посещают музей в сопровождении взрослого. С одним взрослым могут пройти не более 2 детей. Экскурсионные билеты и билеты для взрослых посетителей приобретаются в кассе согласно прейскуранту, – сообщает пресс-служба Омского краеведческого музея.

Ценовой минимум по прейскуранту – 40 рублей.

Краеведческий музей представит для посещения постоянные экспозиции «Сибирский град Петров», «Этническая панорама Сибири», «Древняя история Омского Прииртышья», «Самой природой так заведено», а также две новые – «Мой Дагестан» и «Крепкая кольчуга».

В Музее воинской славы школьники и их взрослые спутники смогут увидеть экспозиции «Оружие победы», «Навечно в памяти», а также выставки «Донбасс в огне. СВО. Связь времен» и «Д. М. Карбышев – славное имя Омска».

Расписание можно уточнять на сайте краеведческого музея и в его группах в социальных сетях.