Речь идет о пересечении улицы 70 лет Октября с бульваром Архитекторов и улицей Степанца.

Речь идет о пересечении улицы 70 лет Октября с бульваром Архитекторов и улицей Степанца.

В ближайшее время в Омске планируют закрыть проезд на перекрестке улицы 70 лет Октября с бульваром Архитекторов и улицей Степанца. Об этом заявил мэр Сергей Шелест. По его словам, перекрытие дороги осложнит ситуацию с транспортом.

– И конечно, проблем с транспортным сообщением избежать не удастся. Один вопрос, как их минимизировать, второй – как удобоваримо донести информацию до горожан. Если в первом мы надеемся на оперативность подрядчика и ресурсоснабжающих организаций, то по второму дал поручение главе Кировского округа, директорам департамента транспорта и департамента строительства подготовить нормальные понятные схемы объездов, донести их до каждого жителя данной территории через СМИ, КТОС, старших по домам, – заявил мэр.

И.о. главы УДХБ Антону Глебову было поручено уделить особенное внимание уборке проездов, которыми будут пользоваться автомобилисты после перекрытия. Мэр признал, что многие омичи будут недовольны подобной ситуацией, однако «город должен развиваться». Для этого, по мнению Шелеста, необходимо провести реконструкцию дороги и обустроить новую троллейбусную линию.

На объекте планируют демонтировать дорожное полотно, бордюры, столбы. Также должны провести перекладку подземных коммуникаций и построить новую дорогу.