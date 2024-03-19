На помощь к мужчине сначала прибыли росгвардейцы, а затем – медики.

На помощь к мужчине сначала прибыли росгвардейцы, а затем – медики.

На прошедших выходных сотрудники Росгвардии помогли двум омичам. В Советском округе стражи порядка получили сигнал о мужчине, который получил травму в подъезде многоэтажки. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили на лестничной клетке первого этажа лежащего омича.

Оказалось, что 31-летний мужчина упал и сильно ударился спиной. Самостоятельно встать он не мог. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую и помогли транспортировать пострадавшего.

Второй случай произошел в Кировском округе. Росгвардейцы помогли 39-летней женщине, которая поскользнулась на улице и упала. Из-за сильной боли в ноге омичка не могла подняться. Вскоре к ней на помощь прибыли медики, которые госпитализировали ее.