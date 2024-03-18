Для этого нужно победить в конкурсе стартапов. Помимо денег бизнесмены обретут статус резидента «Сколково».

Для этого нужно победить в конкурсе стартапов. Помимо денег бизнесмены обретут статус резидента «Сколково».

Омским бизнесменам предлагают принять участие в масштабном «Стартап туре – 2024» от Фонда «Сколково». В числе соорганизаторов конкурса – региональный представитель Фонда «Сколково» по Омской области Геннадий Салимгареев и городская «Точка кипения».

Стартаперы и технологические предприниматели будут состязаться в нескольких разделах:

информационные технологии;

биотехнологии в медицине;

индустриальные технологии;

энергетические технологии.

Победитель получит денежный приз – 300 тыс. рублей, а также статус резидента Фонда «Сколково».

Не останутся в стороне также финалисты и полуфиналисты: им «Сколково» предоставит так называемый Fast Track – это бесплатный аудит бизнес-проекта и менторскую программу по его упаковке. Также им достанутся билеты на технологическую конференцию Startup Village и призы от партнеров и организаторов.

Для участия в конкурсе приглашаются стартапы и технологические предприниматели по следующим трекам: информационные технологии, биотехнологии в медицине, индустриальные и энергетические технологии. Победителя ждет приз в размере 300 тыс. рублей и возможность стать резидентом Фонда «Сколково». Полуфиналисты и финалисты «Стартап тур 2024» получат бесплатный «Fast Track» от Сколково (аудит проекта и менторскую программу по его упаковке), билеты на технологическую конференцию «Startup Village» и призы от партнеров и организаторов мероприятия.

Чтобы поучаствовать в «Стартап туре», обязательно нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и в личном кабинете Фонда «Сколково». Получить консультацию и подробную инструкцию можно в телеграм-канале регионального представителя Фонда «Сколково» по Омской области.

А 9 апреля в городской «Точке кипения» пройдет очная часть «Стартап тура – 2024». Эксперты и бизнес-ангелы «Сколково» встретятся с членами правительства Омской области и участниками конкурса.