Недостроенное здание на Конева выросло в цене за несколько месяцев.

Недостроенное здание на Конева выросло в цене за несколько месяцев.

В Омске на продажу выставили долгострой на улице Конева. Объявление о продаже объекта впервые появилось осенью прошлого года. Тогда его предлагалось купить за 35 млн рублей, сейчас же цена выросла до 48 млн рублей. Вместе с объектом покупатель получит право аренды земельного участка площадью 5 696 кв. м.

Продавец отмечает, что землю можно использовать под строительство магазина, ТЦ, автосалона или многоэтажки.

– Земельный участок находится в аренде у администрации города Омска по договору аренды. С правом последующего выкупа в собственность. Аренда под строительство под декабрь 2028 года, – говорится в объявлении.

Строительство дома началось в 2006 году, оно готово только на 8 %.