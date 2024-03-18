Все три дня, что шла акция, Наталья Черненко отслеживала победителей и надеялась увидеть номер своего купона. Так и получилось.

Все три дня, что шла акция, Наталья Черненко отслеживала победителей и надеялась увидеть номер своего купона. Так и получилось.

Обладательницей одной из пяти квартир в Омске, разыгранных в рамках социальной акции «Выбирай Россию» стала жительница Шербакульского района Наталья Черненко. Она работает медсестрой в Шербакульской ЦРБ. Наталья выразила благодарность за такой ценный подарок и поделилась радостью, которую принесла победа в акции.

– Я до сих пор как будто во сне, мне вообще не верится. Родные, близкие и коллеги начали меня поздравлять еще с вечера, все вместе со мной плачут, – говорит женщина.

Все 3 дня, что шла акция, Наталья отслеживала победителей и надеялась увидеть номер своего купона.

– В этот раз у меня почему-то была уверенность. Мы дома даже шутили, что 100 тысяч меня не устроит, мне нужна квартира для дочери, – смеется победительница розыгрыша. – Так и совпало.

По словам Натальи, выигрышную квартиру подарит дочери, которая работает и живет в Омске. Девушке больше не придется снимать жилье.

Акция «Выбирай Россию» продолжает радовать своих участников, принося массу положительных эмоций и радостных сюрпризов. Наталья и ее семья стали прекрасным примером того, как удача может улыбнуться в самые неожиданные моменты.

Дополнительная информация:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло с 15 по 17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.