Омск-Информ
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·Общество

Перевозку 230 кг продукции пришлось прервать на границе из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области остановили две попытки перевозки в Казахстан разнообразной продукции из Омской области. Общий вес обеих партий составил 230 кг. 

Нарушители, физические лица, перевозили партии мяса птицы, рыбной продукции и молока сгущенного без ветеринарных сопроводительных документов из Омска в города Казахстана, – сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. 

Нерадивых перевозчиков привлекли к административной ответственности, а грузы вернули в пункт отправления. 

·Общество

Перевозку 230 кг продукции пришлось прервать на границе из-за отсутствия необходимых ветеринарных документов. 

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области остановили две попытки перевозки в Казахстан разнообразной продукции из Омской области. Общий вес обеих партий составил 230 кг. 

Нарушители, физические лица, перевозили партии мяса птицы, рыбной продукции и молока сгущенного без ветеринарных сопроводительных документов из Омска в города Казахстана, – сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. 

Нерадивых перевозчиков привлекли к административной ответственности, а грузы вернули в пункт отправления. 