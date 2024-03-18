Девочка хотела увеличить количество просмотров своих видеороликов в интернете. Неожиданно ей предложили повысить активность. Ребенок согласился.

Девочка хотела увеличить количество просмотров своих видеороликов в интернете. Неожиданно ей предложили повысить активность. Ребенок согласился.

В отдел полиции № 4 с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя омичка. Женщина рассказала, что аферисты обманули ее 9-летнюю дочь.

Вечером девочка смотрела видеоролики в одном из популярных приложений. Там рассказывали, как увеличить количество просмотров своего аккаунта. Школьница заинтересовалась и подписалась на несколько тематических групп. В одной из них предложили повысить активность на ее канале. Собеседник попросил взять телефон одного из родителей, сфотографировать все приложения и отправить фото в чат.

Девочка так и сделала. Под диктовку жуликов она изменила пароль в личном кабинете банка матери и перевела им 92 тыс. рублей. Затем оформила два кредита на сумму 485 тыс. рублей и попыталась перевести деньги. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, с первого раза оплата не прошла, но после второй попытки со счета списалось 48 тыс. рублей. Как только аферисты получили деньги, канал в мессенджере сразу же удалили. О произошедшем ребенок рассказал лишь тогда, когда мать заметила какие-то движения по счету крупных денежных сумм.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».