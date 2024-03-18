Пока нововведения будут проходить в тестовом режиме в межпиковый период.

Пока нововведения будут проходить в тестовом режиме в межпиковый период.

С 21 марта на перекрестке улиц Красный Путь – Кемеровская изменят схему организации дорожного движения. Пока нововведения будут проходить в тестовом режиме в межпиковый период. Теперь в это время на улице Кемеровской будут разделяться транспортные потоки.

– Увеличение длительности общего цикла светофорного объекта и уменьшение длительности транспортной фазы для движения по одной из главных артерий города Омска улице Красный Путь не планируется, – отметили в департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что нововведения должны улучшить пропускную способность улицы Кемеровской. За изменениями будут следить транспортные инженеры. В случае если подобная схема поможет снизить количество пробок, она будет применяться сначала в вечерний час пик, а затем на постоянной основе.