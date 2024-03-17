Айслу Хасенова из Называевска, ставшая счастливой обладательницей квартиры в Омске, отдаст ее своим детям.

Айслу Хасенова из Называевска, ставшая счастливой обладательницей квартиры в Омске, отдаст ее своим детям.

Обладательницей квартиры в Омске в рамках акции «Выбирай Россию» стала Айслу Хасенова из Называевска. Женщина со своим мужем приехали в Омск к родственникам и даже не предполагали, что им так повезет.

– Приехали на Ураза-байрам к сестре мужа, которая живет в Ленинском округе. Где-то был одиннадцатый час вечера. Мы за столом сидели. И звонит из Называевска председатель нашей избирательной комиссии и спрашивает, где мы в данный момент находимся. Я сказала, что в Омске в гостях, а купон и паспорт оставила дома. Мы не ожидали, но произошло чудо, – призналась женщина в эфире 12 канала.

Супруги признались, что отдадут квартиру своим детям, которые растут и собираются переехать в Омск. До этого Айслу вместе со своим мужем хотели взять ипотеку, но теперь отказались от этой идеи.