АЗС «Топлайн»: в новогодние каникулы шансы выиграть миллион возрастают в 5 раз!

В рамках акции «Заправка на миллион» в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года значительно увеличивается вероятность выигрыша.

Сеть АЗС «Топлайн» объявляет о беспрецедентном новогоднем подарке для участников акции «Заправка на миллион»! С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года каждая ваша заправка и покупка на АЗС сети принесет в 5 раз больше виртуальных шансов!

«Топлайн» заботится о своих клиентах, особенно в период активных поездок, предоставляя уникальную возможность быстро накопить шансы и значительно повысить вероятность своего успеха.

Новогодние каникулы – идеальное время для участия, ведь именно в эти дни вы чаще всего в пути, навещаете близких или отправляетесь в путешествия. Этот повышенный коэффициент – праздничный подарок сети ваших любимых заправок, который позволит получить еще больше шансов без дополнительных усилий!

Воспользуйтесь новогодним бонусом: с 31 декабря по 11 января совершайте покупки на АЗС «Топлайн» и следите за начислениями в приложении «АЗС Топлайн».

Шансы начисляются по правилам акции:

1 шанс за каждый литр топлива марок АИ-92, АИ-95, ДТ, R ДТ, АИ-98, КПГ-метан, СУГ;

2 шанса за каждый литр фирменного топлива марок R-92, R-95 ;

от 2 до 3 шансов за напитки, блюда бистро и продукцию собственной торговой марки;

1 шанс за каждые 100 рублей при покупке иных сопутствующих товаров.

Покупки для участия принимаются до 16:00 27 января 2026 года. После завершения периода накопления участникам присваиваются индивидуальные номера: по одному номеру за каждые 100 накопленных шансов (при остатке менее 100 участник все равно получает один номер).

Участвуйте в акции «Заправка на миллион» (с 23 октября 2025 года по 27 января 2026 года) и получите шанс выиграть 1 000 000 рублей и другие ценные призы! Розыгрыш состоится 30 января 2026 года. Больше шансов – больше возможностей для вас!