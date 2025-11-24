Шанс на миллион: уже более 40 тысяч клиентов «Топлайн» участвуют в розыгрыше

В сети АЗС «Топлайн» продолжается масштабная акция «Заправка на миллион», актуальная до конца января следующего года.

АЗС Топлайн

Для всех, кто верит в удачу, важно не пропустить грандиозную акцию «Заправка на миллион» от сети АЗС «Топлайн», в которой уже принимает участие почти 41 тысяча человек. Напомним, что акция продлится до конца января 2026 года.

Участников ждет невероятный шанс выиграть главный приз – 1 000 000 рублей, а также множество других замечательных подарков!

Победить может каждый: нужно просто заправиться любым видом топлива или приобрести товары на АЗС «Топлайн» в Омске, Омской, Иркутской, Новосибирской областях и Красноярском крае до 27 января 2026 года.

Чем больше покупок, тем выше ваши шансы! За каждый литр топлива (АИ-92, АИ-95, ДТ, R ДТ, АИ 98, КПГ-метан и СУГ) вы получаете один виртуальный балл, который равен одному шансу. А за каждый литр фирменного топлива Reactive – целых два шанса! Покупаете напитки, блюда бистро или товары собственной торговой марки? Получите от 2 до 3 шансов за каждый товар! И конечно, за любые другие сопутствующие товары начисляется 1 шанс за каждые 100 рублей в чеке.

АЗС Топлайн

Важный нюанс: чеки на топливо свыше 110 литров за одну операцию в акции не участвуют. Все шансы суммируются и отображаются в мобильном приложении. Установить или обновить приложение «АЗС Топлайн» можно прямо сейчас! Скачивайте приложение по ссылке.

Копите шансы до 16:00 27 января 2026 года! После этого каждому участнику будет присвоен уникальный номер за каждые 100 накопленных шансов. Даже если остается меньше 100 шансов, участник все равно получает номер! Розыгрыш состоится 29 января.

Не упустите возможность выиграть миллион рублей и другие призы: сертификаты в гостиницу «50|60», санаторий «Евромед», кондитерскую «Кремсоль», МЦСМ «Евромед», ресторан «Метаморфозы», набор мерча «Топлайн» и сертификат в «Топлайн» на 3000 рублей!

Участвовать легко! Просто совершите покупку на АЗС «Топлайн», оплатив ее наличными, картой или через СБП. Также принимаются бонусные баллы Clever Card. Не упустите свой шанс на победу!