Омичи могут выиграть «200 000 на здоровье» в «Евромеде»

Участником розыгрыша призов можно стать, оплатив лабораторные услуги до конца января 2026 года.

Акция* «200 000 на здоровье» проходит в большинстве корпусов, во всех мини-поликлиниках и центрах лабораторной диагностики «Евромед» с 1 декабря 2025 года по 4 февраля 2026 года.

МЦСМ "Евромед"

Залог хорошего самочувствия – внимательное отношение к себе и к своему здоровью! Своевременное прохождение лабораторной и инструментальной диагностики позволяет оценить состояние организма и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Начать профилактику следует в первую очередь с анализов.

В «Евромеде» выполняется почти 450 видов лабораторных исследований в собственной клинико-диагностической лаборатории.

МЦСМ "Евромед"

Лаборатория «Евромед» – это расположенный в Омске современный высокоавтоматизированный центр по проведению лабораторных исследований. Доля человеческого участия в процессе минимальна, а значит, риск ошибок тоже минимизирован.

Наличие собственной лаборатории позволяет исключать длительное хранение и заморозку биологических проб. Именно поэтому «Евромеду» удается поддерживать высокий уровень качества и скорость выполнения лабораторной диагностики.

Результаты большинства анализов готовы уже в день обращения – их можно получить в любом корпусе или Центре лабораторной диагностики «Евромед», в личном кабинете пациента на сайте или в мобильном приложении, а также по электронной почте или через телеграм-бот.

МЦСМ "Евромед"

Забор анализов (кровь, моча, кал) проводится в большинстве корпусов, во всех мини-поликлиниках и Центрах лабораторной диагностики «Евромед».

Процедурные кабинеты оснащены многофункциональными креслами, которые позволяют пациенту занять удобное положение и расслабиться перед забором крови. В клинике работают опытные медицинские сестры, постоянно повышающие уровень своей квалификации.

Прохождение лабораторной диагностики не займет много времени. Филиалы клиники работают ежедневно с раннего утра и до вечера.

МЦСМ "Евромед"

Зима – прекрасный период, чтобы посвятить время себе и заняться своим здоровьем. Еще приятнее забота о себе становится вместе с масштабной акцией* «Евромеда». Клиника проводит розыгрыш призов «200 000 на здоровье».

С 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года при оплате лабораторных услуг в большинстве корпусов, во всех мини-поликлиниках и Центрах лабораторной диагностики «Евромед» пациент за каждую 1000 оплаченных рублей может получить 1 купон для участия в розыгрыше призов.

В призовом фонде 20 утешительных призов и главный приз – сертификат на 200 000 рублей на услуги «Евромеда».

Также пациенты могут увеличить шансы на выигрыш и получить дополнительный купон за установку мобильного приложения «Евромед» на телефон или планшет.

Для получения дополнительного купона необходимо показать на телефоне или планшете главную страницу мобильного приложения (страницу, которая открывается после авторизации и отображает номер карты пациента вверху) регистратору по любому из адресов, участвующих в акции, и предъявить купон, выданный за оплату услуг лабораторной диагностики. За установку мобильного приложения можно получить только один купон за весь период акции.

Зимняя магия должна распространяться на всех, несмотря на итоги розыгрыша, поэтому абсолютно каждый участник акции может получить скидку 15 % на лабораторные исследования в период с 05.02.2026 по 31.03.2026 при предъявлении купонов.

Как принять участие в розыгрыше:

В период с 01.12.2025 по 31.01.2026 оплатить и получить лабораторные услуги ООО «МЦСМ «Евромед» по адресам: Съездовская, 29/3, Старозагородная Роща, 8, Кемеровская, 13, Лукашевича, 21б, Магистральная, 70б, Космический проспект, 18д, Гашека, 3/3, 70 лет Октября, 13/3, Красный Путь, 82а, Бархатовой, 3, Взлетная, 11, 21-я Амурская, 22б, 70 лет Октября, 7, Мира, 62, Завертяева, 18/7, Герцена, 13, 12 Декабря, 104, Маркса, 84, Дианова, 20. За каждую 1000 оплаченных рублей сотрудником регистратуры выдается 1 купон для участия в розыгрыше призов. Заполнить от руки отрывную часть купона, указав на ней свои Ф. И. О. и контактный номер телефона, и передать ее регистратору. Вторую часть купона сохранить до окончания розыгрыша и получения приза или скидки 15 %. 04.02.2026 в 14:00 ожидать подведения итогов в прямом эфире на официальной странице «Евромеда» в социальной сети «ВКонтакте». В случае выигрыша главного или утешительного приза дождаться звонка от представителя ООО «МЦСМ «Евромед» и в указанные сроки получить приз.

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте euromed-omsk.ru.

МЦСМ "Евромед"

Не упустите свой шанс, участвуйте в розыгрыше от клиники «Евромед»! Новогоднее чудо должно случиться с каждым!

Получить подробную информацию о подготовке к лабораторным исследованиям, сроках, стоимости и способах получения результата можно по телефону горячей линии по лабораторной диагностике 8 (3812) 33-01-44.

* Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 01.12.2025 – 04.02.2026. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте euromed-omsk.ru

Организатор оставляет за собой право изменить сроки и условия проведения акции при условии предварительного информирования пациентов через официальный сайт и официальные социальные сети.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».