Все победители из Омска и районов области получат по 100 тысяч рублей.

Все победители из Омска и районов области получат по 100 тысяч рублей.

Сегодня, в 15:30, на 12 канале состоялся прямой эфир в рамках социальной акции «Выбирай Россию». С помощью генератора случайных чисел были определены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.

Поздравляем победителей! Если ваш купон оказался среди выигрышных, вам нужно прийти в здание, где располагается избирательный участок, и обратиться к представителю организатора, который регистрировал ваш купон ранее. Там сообщат информацию о дальнейших шагах.

А сегодня вечером будет кульминация розыгрыша. Прямой эфир пройдет на 12 канале в 21:00. В нем будут разыграны три машины, три квартиры и три миллиона рублей! Это возможность стать обладателем уникальных призов.

Напоминаем, что начиная с 14:00 сегодня, в зданиях, где находятся избирательные участки, раздают по два купона на руки, что значительно повышает шансы на успех. У вас еще есть возможность поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию».

Если вы пропустили трансляцию, не беспокойтесь! Посетите сайт акции «Выбирай Россию» и проверьте номер своего купона.

Присоединяйтесь к победителям и воспользуйтесь шансом стать обладателем потрясающих подарков!

Дополнительная информация:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло с 15 по 17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация доступна на сайте организаторов акции и на сайте 12 канала.

По всем вопросам звоните на номер обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.