Алексей Терещенко заявил, что «Авангард» лишь один период матча против «Локомотива» играл нормально.

Алексей Терещенко заявил, что «Авангард» лишь один период матча против «Локомотива» играл нормально.

Обладатель Кубка Гагарина 2010 года, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказал свое мнение о первом матче серии между «Авангардом» и «Локомотивом». Напомним, что Терещенко заканчивал свою выдающуюся карьеру именно в «Авангарде». А теперь он раскритиковал свой бывший клуб и завил, что «Локомотив» выиграл заслуженно.

– «Авангард» лишь один период играл нормально, остальные два были под полным доминированием «Локомотива». В третьем периоде ярославцы дали лишь дважды бросить омичам по своим воротам. Что касается незасчитанной шайбы, то игрок не мешал вратарю, там была чистейшая борьба. Как по мне, такие шайбы надо засчитывать. Считаю, что «Локомотив» заслуженно забрал первую игру в Омске, – сказал Терещенко «Матч ТВ».

Напомним, что «Авангард» проиграл вчера со счетом 1:2 во втором овертайме. Вторая игра серии состоится завтра.