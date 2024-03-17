В зданиях, где находятся избирательные участки, стали выдавать по два купона в одни руки. Это увеличивает шансы на победу в социальной акции «Выбирай Россию».

В зданиях, где находятся избирательные участки, стали выдавать по два купона в одни руки. Это увеличивает шансы на победу в социальной акции «Выбирай Россию».

Сегодня с 14:00 в зданиях, где находятся избирательные участки, начали выдавать по 2 купона в одни руки, что увеличит шансы на победу в социальной акции «Выбирай Россию».

Теперь каждый житель Омской области, посетивший здание, где располагается избирательный участок, и ранее не получавший купон, сможет получить целых 2 купона у представителя организатора.

Не упустите возможность стать участником уникального розыгрыша, в котором будут определены обладатели трех машин, трех квартир и трех миллионов рублей! Это последний шанс стать обладателем таких впечатляющих призов. Организаторы акции призывают всех граждан активно участвовать в социальной акции. Возможно, именно вы станете счастливым обладателем одного из ценных призов!