Владимир Плющев считает, что при переполненных трибунах «Авангарду» так играть нельзя.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал свое мнение по поводу вчерашнего поражения «Авангарда» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».
– Матч получился упорный, но почему такая проблема с реализацией – это очень странно. Команды такого уровня должны играть мощнее и острее. Но если у «Локомотива» всегда были проблемы с этим, то «Авангард» должен играть более искрометно на своей площадке. Омичи сильно выглядели в плане атаки по сезону. В серии с «Ладой» поиграли в жмурки. А сегодня повели и просто аморфно проводили смены при переполненных трибунах. Сложно определить причину, но даже Кравец стоял в недоумении, – заявил Плющев «Матч ТВ».
Напомним, что «Авангард» забросил шайбу в первом периоде. В третьей двадцатиминутке «Локомотив» счет сравнял. Игра дошла до второго овертайма, где решающий бросок нанес нападающий «Локомотива» Максим Березкин.