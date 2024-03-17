Омск-Информ
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·Спорт

Владимир Плющев считает, что при переполненных трибунах «Авангарду» так играть нельзя.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал свое мнение по поводу вчерашнего поражения «Авангарда» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

– Матч получился упорный, но почему такая проблема с реализацией – это очень странно. Команды такого уровня должны играть мощнее и острее. Но если у «Локомотива» всегда были проблемы с этим, то «Авангард» должен играть более искрометно на своей площадке. Омичи сильно выглядели в плане атаки по сезону. В серии с «Ладой» поиграли в жмурки. А сегодня повели и просто аморфно проводили смены при переполненных трибунах. Сложно определить причину, но даже Кравец стоял в недоумении, – заявил Плющев «Матч ТВ».

Напомним, что «Авангард» забросил шайбу в первом периоде. В третьей двадцатиминутке «Локомотив» счет сравнял. Игра дошла до второго овертайма, где решающий бросок нанес нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

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·Спорт

Владимир Плющев считает, что при переполненных трибунах «Авангарду» так играть нельзя.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал свое мнение по поводу вчерашнего поражения «Авангарда» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

– Матч получился упорный, но почему такая проблема с реализацией – это очень странно. Команды такого уровня должны играть мощнее и острее. Но если у «Локомотива» всегда были проблемы с этим, то «Авангард» должен играть более искрометно на своей площадке. Омичи сильно выглядели в плане атаки по сезону. В серии с «Ладой» поиграли в жмурки. А сегодня повели и просто аморфно проводили смены при переполненных трибунах. Сложно определить причину, но даже Кравец стоял в недоумении, – заявил Плющев «Матч ТВ».

Напомним, что «Авангард» забросил шайбу в первом периоде. В третьей двадцатиминутке «Локомотив» счет сравнял. Игра дошла до второго овертайма, где решающий бросок нанес нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

2301