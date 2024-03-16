Омск-Информ
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·Общество

Сергей Ливанович распорядился выигрышем в пользу бойцов СВО, пожелав им оставаться живыми и здоровыми. Раньше горожанину не везло.

Омич Сергей Ливанович выиграл 100 тысяч рублей в акции «Выбирай Россию» и решил отправить их в фонд участников СВО

- В кои-то веки повезло стать призером акции «Выбирай России». Очень рад, что выиграл сто тысяч рублей. Передаю эти деньги в фонд участников СВО. Ребята, возвращайтесь как можно быстрее живыми и здоровыми. Всем мира! — сказал Сергей Ливанович.

Напомним, что в этой акции можно получить квартиру и машину. Первые обладатели этих благ уже определены.

·Общество

Сергей Ливанович распорядился выигрышем в пользу бойцов СВО, пожелав им оставаться живыми и здоровыми. Раньше горожанину не везло.

Омич Сергей Ливанович выиграл 100 тысяч рублей в акции «Выбирай Россию» и решил отправить их в фонд участников СВО

- В кои-то веки повезло стать призером акции «Выбирай России». Очень рад, что выиграл сто тысяч рублей. Передаю эти деньги в фонд участников СВО. Ребята, возвращайтесь как можно быстрее живыми и здоровыми. Всем мира! — сказал Сергей Ливанович.

Напомним, что в этой акции можно получить квартиру и машину. Первые обладатели этих благ уже определены.