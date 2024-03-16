Омск-Информ
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·Общество

Анатолий Коненко  выполнил голосующее насекомое, которое отправляет маленький бюллетень в крохотную урну. Работа заняла несколько дней. 

Известный омский микроминиатюрист Анатолий Конеко в честь выборов президента, которые проходят с 15 по 17 марта, сотворил новое произведение. На этот раз художник изготовил голосующего кузнечика. Миниатюра представляет собой насекомое, отправляющее маленький бюллетень в крохотную урну. На урне изображен герб Российской Федерации.

По данным  NGS55.RU, работа заняла всего несколько дней. Кузнечика автор засушил еще летом, урну выполнил из пластика, герб – из пластины из бивня мамонта.

·Общество

Анатолий Коненко  выполнил голосующее насекомое, которое отправляет маленький бюллетень в крохотную урну. Работа заняла несколько дней. 

Известный омский микроминиатюрист Анатолий Конеко в честь выборов президента, которые проходят с 15 по 17 марта, сотворил новое произведение. На этот раз художник изготовил голосующего кузнечика. Миниатюра представляет собой насекомое, отправляющее маленький бюллетень в крохотную урну. На урне изображен герб Российской Федерации.

По данным  NGS55.RU, работа заняла всего несколько дней. Кузнечика автор засушил еще летом, урну выполнил из пластика, герб – из пластины из бивня мамонта.