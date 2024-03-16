Выигрывая в счете, «Авангард» позволил ярославскому «Локомотиву» сравнять счет, а затем победить в овертайме и прервать серию, которая длилась 14 лет.

Выигрывая в счете, «Авангард» позволил ярославскому «Локомотиву» сравнять счет, а затем победить в овертайме и прервать серию, которая длилась 14 лет.

Сегодня наконец-то начался второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, хотя о том, что «Авангард» на этой стадии сыграет против «Локомотива», стало известно еще в начале недели.

К ярославской команде омские болельщики традиционно относятся с теплотой, но во время плей-офф все сантименты отступают на второй план. А перед матчем выяснилось, что «Локомотив» последний раз выигрывал в Омске 24 января 2010 года, но с того времени побед у ярославской команды здесь не было, хотя в Балашихе железнодорожники побеждали аж 3 раза. Поэтому «ястребам» было важно продлить эту серию. Понятно, что игроки «Локомотива» думали по-другому.

У «Авангарда» произошли значительные изменения в составе. Как уже сообщалось, небольшое повреждение получил Иван Игумнов, а у Райана Спунера вчера прихватило живот, но, видимо, последствия этого оказались посерьезнее. В первом звене его заменял Николай Прохоркин. Также в составе появились Иван Телегин и Денис Венгрыжановский.

Событий в матче, честно говоря, было не очень много. «Авангард» начал игру очень мощно, но стартовые атаки «Локомотив» отразил. А когда у гостей случилось первое удаление, его реализовал Иван Николишин, который оказался без опеки защитников.

Почти треть второго периода «Авангарду» пришлось играть в меньшинстве. Сначала на скамейку штрафников отправился Артем Чмыхов, а затем двойной малый штраф схлопотал Никита Холодилин. Но все броски игроков «Локомотива» разбивались о блестящую игру вратаря «ястребов» Павла Хомченко.

Зато в начале третьего периода «Локомотив» забил дважды, но засчитали только одну шайбу. Сначала быструю атаку «Локомотива» завершил Максим Шалунов, который удачно сыграл на добивание. А буквально через полторы минуты отличился форвард Артур Каюмов. Но главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец взял видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. Обычно такие просмотры омской команде не помогают, но в этот раз арбитры согласились с Кравцом и гол отменили.

В третьем периоде «Авангард» как-то потерялся на площадке. «Локомотив» был более активен. Но шайб в основное время больше не было. Игра перетекла в овертайм.

В четвертой двадцатиминутке произошло достаточно спорное удаление Рида Буше. Гости активно атаковали, и в какой-то момент показалось, что шайба после одного из бросков игрока «Локомотива» пересекла линию омских ворот. Пока царила неизвестность, игроки обеих команд немного потолкались, но до драки не дошло. А судьи определили, что гола не было. Игра продолжилась.

В первом овертайме у команд было несколько атак, которые могли бы завершить игру, но соперники доигрались до второго овертайма. В его начале болельщики начали скандировать «Нужен гол». Но гол случился попозже. И в ворота «Авангарда». Победную для «Локомотива» шайбу забросил Максим Березкин. «Авангард» проиграл первый матч серии со счетом 1:2.

Второй матч этой серии, которая, вероятно, будет тяжелой для всех, состоится 18 марта в Омске.