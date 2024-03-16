Жительница Азовского района соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына, пока муж был на вахте. Начинала с интимной переписки.

Жительница Азовского района соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына, пока муж был на вахте. Начинала с интимной переписки.

Шокирующая история произошла в одной из деревень Азовского района Омской области в июле прошлого года. 38-летняя жительница занялась сексом с 15-летним одноклассником своего сына.

– Пока муж был на вахте, решила соблазнить школьника. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня, – рассказал источник РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сельчанку приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Ей запрещено переезжать и менять работу без уведомления, посещать массовые мероприятия и так далее. О судьбе брака жительницы Азовского района не сообщается.