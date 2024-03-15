Обладателем автомобиля стал еще один сельчанин, а солидные деньги выиграл житель Кировского округа.

Обладателем автомобиля стал еще один сельчанин, а солидные деньги выиграл житель Кировского округа.

Сегодня в 21:00 в прямом эфире «12 канала» объявили обладателей трех суперпризов в рамках акции «Выбирай Россию» – квартиры, автомобиля и миллиона рублей.

Квартиру выиграл житель Колосовского района, машину – житель Омского района, а миллион рублей получил житель Кировского округа.

Номера купонов победителей можно увидеть в карточках.

Если ваш купон оказался среди выигравших, то приходите в здание, где располагается избирательный участок, и обращайтесь к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о ваших дальнейших действиях.

Напоминаем, чтобы поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию», нужно:

посетить здание, где располагается избирательный участок

подойти к представителю организатора и получить купон

заполнить купон

зарегистрировать купон у представителя организатора

прийти домой, включить прямой эфир 12 канала в указанное время

Следующий розыгрыш в прямом эфире состоится завтра в 12:00. Если вы пропустили трансляцию, то можно зайти на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверить номер купона.

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.