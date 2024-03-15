Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Им стала компания «Руском Агро», принадлежащая известному омскому предпринимателю Темури Латария.

Омский мясоперерабатывающий концерн «Компур» обрел нового учредителя. Им стала компания «Руском Агро», которой владеет известный омский предприниматель Темури Латария. Сведения об этом отражены в выписке из ЕГРЮЛ. В ней Латария указан в числе учредителей юридического лица наряду с «Руском Агро». Там же отражены и их доли уставного капитала в процентах – 1 и 99 соответственно.

Раньше собственником «Компура» был Димитрий Галаванов, бывший депутат Законодательного собрания Омской области.

Напомним, сегодня сообщалось, что Латария стал заслуженным предпринимателем Омской области. Звание ему присвоил глава региона Виталий Хоценко.

·Экономика/Бизнес

Им стала компания «Руском Агро», принадлежащая известному омскому предпринимателю Темури Латария.

Омский мясоперерабатывающий концерн «Компур» обрел нового учредителя. Им стала компания «Руском Агро», которой владеет известный омский предприниматель Темури Латария. Сведения об этом отражены в выписке из ЕГРЮЛ. В ней Латария указан в числе учредителей юридического лица наряду с «Руском Агро». Там же отражены и их доли уставного капитала в процентах – 1 и 99 соответственно.

Раньше собственником «Компура» был Димитрий Галаванов, бывший депутат Законодательного собрания Омской области.

Напомним, сегодня сообщалось, что Латария стал заслуженным предпринимателем Омской области. Звание ему присвоил глава региона Виталий Хоценко.