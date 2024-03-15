Чтобы на масленичной неделе не произошло неприятностей, лучше выбирать блины от производителей, которые используют натуральные ингредиенты.
В омском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» рассказали, чем могут грозить здоровью блины из супермаркета. Сейчас идет масленичная неделя, однако не у каждой хозяйки есть время на выпечку блинчиков. К тому же здесь нужны и определенные навыки.
Готовые замороженные блины из супермаркетов, конечно, могут в такой ситуации выручить. Однако навредить тоже могут. Дело здесь даже не в начинке, чей состав указан на этикетке, а в пестицидах, патогенах, антибиотиках и прочих веществах, которые тоже способны оказаться в продукте. Эти микроорганизмы могут захватить его на любой стадии производства.
– Блины на развес особенно подвержены риску заражения, как минимум потому, что их касались сотни рук. Эти изделия были созданы вручную, в то время как заводская продукция изготавливалась и расфасовывалась с помощью оборудования, – рассказывают специалисты центра.
Эксперты советуют провести полную термическую обработку магазинных блинов перед тем, как их подавать. Если в них есть бактерия, то это не даст ей размножаться. Химический состав тоже может таить угрозу. Речь о мясных начинках из фарша, курицы, ветчины и прочих продуктов.
– Скот и птица получают препарат вместе с кормами в качестве средства против инфекций. Человек же рискует стать невосприимчивым к лекарствам из-за частого потребления некачественного мяса. Также антибиотики могут быть выявлены в начинке, в состав которой входит молочная продукция: сыр, творог, сгущенка, – предупреждает организация.
Увы, на этом список потенциально опасных компонентов не завершен. В их число иногда попадет и тесто, если оно изготовлено изнекачественной муки.
– Именно она становится причиной наличия в блинчиках микотоксинов – токсичных продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. Плесень может размножаться, если зерно (или сама мука) хранилось в слишком влажном помещении. Накопление микотоксинов в организме негативно влияет на здоровье человека: вещества угнетают иммунную систему и приводят к различным заболеваниям, – рассказали в учреждении.
Испытательная лаборатория омского филиала Центра оценки качества зерна постоянно тестирует различные марки блинов с начинками. За прошлый год из 283 проб ни одна не была положительной. В этом году успели исследовать 80 и в пяти нашли вредные микроорганизмы.
Организация советует омичам при выборе блинов в магазинах отдавать предпочтения тем производителям, которые используют натуральные ингредиенты.