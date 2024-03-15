Чтобы на масленичной неделе не произошло неприятностей, лучше выбирать блины от производителей, которые используют натуральные ингредиенты.

Чтобы на масленичной неделе не произошло неприятностей, лучше выбирать блины от производителей, которые используют натуральные ингредиенты.

В омском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» рассказали, чем могут грозить здоровью блины из супермаркета. Сейчас идет масленичная неделя, однако не у каждой хозяйки есть время на выпечку блинчиков. К тому же здесь нужны и определенные навыки.

Готовые замороженные блины из супермаркетов, конечно, могут в такой ситуации выручить. Однако навредить тоже могут. Дело здесь даже не в начинке, чей состав указан на этикетке, а в пестицидах, патогенах, антибиотиках и прочих веществах, которые тоже способны оказаться в продукте. Эти микроорганизмы могут захватить его на любой стадии производства.

– Блины на развес особенно подвержены риску заражения, как минимум потому, что их касались сотни рук. Эти изделия были созданы вручную, в то время как заводская продукция изготавливалась и расфасовывалась с помощью оборудования, – рассказывают специалисты центра.

Эксперты советуют провести полную термическую обработку магазинных блинов перед тем, как их подавать. Если в них есть бактерия, то это не даст ей размножаться. Химический состав тоже может таить угрозу. Речь о мясных начинках из фарша, курицы, ветчины и прочих продуктов.

– Скот и птица получают препарат вместе с кормами в качестве средства против инфекций. Человек же рискует стать невосприимчивым к лекарствам из-за частого потребления некачественного мяса. Также антибиотики могут быть выявлены в начинке, в состав которой входит молочная продукция: сыр, творог, сгущенка, – предупреждает организация.

Увы, на этом список потенциально опасных компонентов не завершен. В их число иногда попадет и тесто, если оно изготовлено изнекачественной муки.

– Именно она становится причиной наличия в блинчиках микотоксинов – токсичных продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. Плесень может размножаться, если зерно (или сама мука) хранилось в слишком влажном помещении. Накопление микотоксинов в организме негативно влияет на здоровье человека: вещества угнетают иммунную систему и приводят к различным заболеваниям, – рассказали в учреждении.

Испытательная лаборатория омского филиала Центра оценки качества зерна постоянно тестирует различные марки блинов с начинками. За прошлый год из 283 проб ни одна не была положительной. В этом году успели исследовать 80 и в пяти нашли вредные микроорганизмы.

Организация советует омичам при выборе блинов в магазинах отдавать предпочтения тем производителям, которые используют натуральные ингредиенты.