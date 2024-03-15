Омск-Информ
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·Общество

Архитектурно-художественную подсветку включат в честь 10-летия со дня воссоединения России и Крыма. 
В понедельник, 18 марта, телебашня в Омске вновь засияет праздничной иллюминацией. Архитектурно-художественную подсветку включат в честь 10-летия со дня воссоединения России и Крыма. 
Подсветка будет включена с 19:30 до 22:00. На медиаэкране будет транслироваться триколор, герб, фейерверки и фразы «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией» и «10 лет вместе!».
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·Общество

Архитектурно-художественную подсветку включат в честь 10-летия со дня воссоединения России и Крыма. 
В понедельник, 18 марта, телебашня в Омске вновь засияет праздничной иллюминацией. Архитектурно-художественную подсветку включат в честь 10-летия со дня воссоединения России и Крыма. 
Подсветка будет включена с 19:30 до 22:00. На медиаэкране будет транслироваться триколор, герб, фейерверки и фразы «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией» и «10 лет вместе!».
1025