Конкурс проводили среди работниц региональных УМВД, ГУ МЧС, УФСИН и УФССП. Победительниц награждал председатель горсовета Владимир Корбут.

Конкурс проводили среди работниц региональных УМВД, ГУ МЧС, УФСИН и УФССП. Победительниц награждал председатель горсовета Владимир Корбут.

В Омске подвели итоги конкурса «Леди в погонах – 2024». В нем участвовали сотрудницы полиции, службы судебных приставов, работницы колоний и женщины-спасатели. Сегодня состоялось награждение победительниц. Цветы и подарки девушкам вручал председатель Омского городского совета Владимир Корбут, который сам более 30 лет прослужил в МЧС.

– У меня за плечами 39 лет службы при погонах. Сегодня вы все красивые, но я видел девушек в бою, девушек, которые работают со средствами связи, оказывают помощь. Это очень важная работа. Глядя на вас, хочется сказать, что у страны огромное будущее. Поздравляю вас с тем, что вы такие активные, молодые, в вас энергия кипит. Желаю, чтобы вас всегда окружало благополучие. Счастья, любви, здоровья, всех благ! – обратился к девушкам Корбут.

Среди сотрудниц МЧС победительницами стали омские радиотелефонистки Карина Хрен и Жанна Быкова, а также инспектор из Тарского района Нина Николаева. Из числа сотрудниц УФССП больше всего голосов набрали дознаватели Алена Ефремова, Кристина Милушкова и пристав Юлия Щиткова.

От полиции сегодня поздравляли инспектора по делам несовершеннолетних из Любинского района Елену Батыреву. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний победительницами стали младший инспектор Марина Драгунцова, инспектор отдела кадров Марина Бузоверова и инспектор Дарья Леонович.

Председатель горсовета подчеркнул, что участие в конкурсе показывает стремление девушек двигаться вперед, показать себя. По словам Корбута, парни должны брать пример.

– Не имею права не сказать, что сегодння вся страна переживает очень важный этап – выборы главы государства. Наверное, часть из вас уже проголосовала. Надо максимально всех к этому подтолкнуть. Неважно за кого, пусть даже бабушки и дедушки за коммунистов голосуют, – отметил Корбут.

Оказалось, что многие из красавиц в погонах уже были на избирательных участках и проголосовали.