Активность посещения кулинарных сайтов за последнюю неделю выросла на 10 %. Названа тройка самых популярных ресурсов.

Активность посещения кулинарных сайтов за последнюю неделю выросла на 10 %. Названа тройка самых популярных ресурсов.

В Масленую неделю жители Сибири стали активнее посещать кулинарные сайты. Прирост объема данных за последние семь дней составил 19 %. Такой тренд выявили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по использованию мобильного трафика на популярных ресурсах с рецептами.

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11 %. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25 %. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.

Рейтинг сибиряков, увлеченных поиском идеального рецепта блинов, выглядит так:

1. Красноярский край (23 % от общего объема данных);

2. Кемеровская область (18 %);

3. Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17 %);

4. Новосибирская область (15 %);

5. Омская область (10 %);

6. Томская область (9 %);

7. Хакасия (5 %);

8. Тыва (2 %);

9. Республика Алтай (1 %).

По данным МегаФона, рост абонентской интернет-активности сибиряков на кулинарных сайтах составил 31 % год к году.

Также в преддверии Масленицы увеличился на 9 % интернет-трафик и на сайтах по доставке продуктов. В топе по количеству израсходованных гигабайт – Самокат, Лента и Metro.

ПАО «Мегафон»