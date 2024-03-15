Омск-Информ
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·Авто

Парковку запретят между улицами Стороженко и Завертяева. Это поможет исключить пробки.

В Омске вблизи онкодиспансера запретят парковку автомобилей. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» будут распространяться на участке дороги между улицами Стороженко и Завертяева. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, это поможет обеспечить безопасный встречный разъезд и исключить пробки.

– Специалисты ведомства убедительно просят водителей быть предельно внимательными при движении на данном участке улично-дорожной сети, строго выполнять требования ПДД и дорожных знаков, – отметили в мэрии.

Кроме того, омичам напомнили, что за несоблюдение требований им придется выплатить штраф в размере 1500 рублей.

·Авто

Парковку запретят между улицами Стороженко и Завертяева. Это поможет исключить пробки.

В Омске вблизи онкодиспансера запретят парковку автомобилей. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» будут распространяться на участке дороги между улицами Стороженко и Завертяева. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, это поможет обеспечить безопасный встречный разъезд и исключить пробки.

– Специалисты ведомства убедительно просят водителей быть предельно внимательными при движении на данном участке улично-дорожной сети, строго выполнять требования ПДД и дорожных знаков, – отметили в мэрии.

Кроме того, омичам напомнили, что за несоблюдение требований им придется выплатить штраф в размере 1500 рублей.