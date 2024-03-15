Очередным соперником Алексея Шуркевича станет бразилец Ренато Гомес Пезиньо, которому Алексей Шуркевич сенсационно проиграл 2 года назад.

Очередным соперником Алексея Шуркевича станет бразилец Ренато Гомес Пезиньо, которому Алексей Шуркевич сенсационно проиграл 2 года назад.

Стал известен очередной соперник известного омского ММА Алексея Шуркевича. 19 апреля в Санкт-Петербурге на турнире ACA 174 он встретится с бразильцем Ренато Гомесом Пезиньо. Поединок пройдет в полусреднем весе.

Сообщается, что у победителя этого противостояния появится шанс ворваться в топ-10 дивизиона ACA.

На данный момент Алексей Шуркевич провел 20 боев, 14 из которых выиграл. В последнем своем поединке он единогласным решением судей победил Алексея Михно. Было это в декабре 2023 года.

У бразильца 28 побед и 17 поражений. Последних три своих боя Пезиньо проиграл. Соперники уже встречались в феврале 2022 года в главном бою турнира SFC-3, который проходил в Омске. Тогда Шуркевич, который готовился к выступлению в Bellator, был явным фаворитом. Но во втором раунде он пропустил мощнейший удар от бразильца и был отправлен в нокают.

Теперь Алексей Шуркевич постарается взять реванш.