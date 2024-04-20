Алексей Шуркевич уверенно победил Ренато Гомеса Пезиньо, лицо которого к концу второго раунда оказалось в крови.

Алексей Шуркевич уверенно победил Ренато Гомеса Пезиньо, лицо которого к концу второго раунда оказалось в крови.

Вчера в Санкт-Петербурге состоялся турнир ACA-174. В одном из его поединков омич Алексей Шуркевич встретился с бразильцем Ренато Гомесом Пезиньо.

Соперники уже дрались в феврале 2022 года на турнире SFC-3 в Омске. Тогда Шуркевич, который готовился к выступлению в Bellator, был явным фаворитом. Но во втором раунде он пропустил мощнейший удар от бразильца и был отправлен в нокаут. Теперь омич решил взять реванш.

Первый раунд полностью прошел в стойке и получился весьма равным. В его концовке Пезиньо попал в пах Шуркевичу, но Алексей быстро пришел в себя.

А вот во втором раунде Шуркевич полностью захватил преимущество. Несколько раз он буквально швырял соперника на настил, пытаясь перевести бой в борьбу. Было видно, что бразилец тяжело дышал, а его лицо отражало следы попадания от Алексея.

Атаки Шуркевича принесли результат. На последних секундах раунда все лицо Пезиньо залила кровь. Доктор вынес однозначный вердикт – бразилец не может продолжать бой.

Алексей Шуркевич победил техническим нокаутом и взял убедительный реванш за обидное поражение двухлетней давности.