Сейчас квартир с отделкой предлагают всего 44 %, а без нее 56 %. Доля предложений уменьшилась на 43 %.

За 9 месяцев в Омске на 43 % уменьшилась доля предложений квартир с отделкой в новостройках. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость». Сейчас на первичном рынке жилья квартир с отделкой предлагают 44 %, а 56 % без нее.

Среди городов-миллионников чаще всего можно встретить новостройки с отделкой в Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Уфе. Реже всего жилье в новостройках с отделкой помимо Омска продают в Волгограде и Ростове-на-Дону.