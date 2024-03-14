Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

74-летняя омичка решила сходить в магазин и заблудилась по дороге. Оказалось, что она страдает потерей памяти.

В Омске росгвардейцы помогли вернуться домой 74-летней местной жительнице, страдающей потерей памяти.

Инцидент произошел, когда стражи порядка находились на маршруте патрулирования. Они заметили пожилую женщину на остановке общественного транспорта. Оказалось, что омичка вышла в магазин за покупками и заблудилась.

– Сотрудники Росгвардии посадили пожилую женщину в прогретый патрульный автомобиль и напоили чаем, а после доставили в отдел полиции, где ее ждали взволнованные близкие, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Родственники омички поблагодарили росгвардейцев за бдительность и отзывчивость.

·Происшествия

74-летняя омичка решила сходить в магазин и заблудилась по дороге. Оказалось, что она страдает потерей памяти.

В Омске росгвардейцы помогли вернуться домой 74-летней местной жительнице, страдающей потерей памяти.

Инцидент произошел, когда стражи порядка находились на маршруте патрулирования. Они заметили пожилую женщину на остановке общественного транспорта. Оказалось, что омичка вышла в магазин за покупками и заблудилась.

– Сотрудники Росгвардии посадили пожилую женщину в прогретый патрульный автомобиль и напоили чаем, а после доставили в отдел полиции, где ее ждали взволнованные близкие, – рассказали в пресс-службе омской Росгвардии.

Родственники омички поблагодарили росгвардейцев за бдительность и отзывчивость.