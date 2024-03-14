Новые кресла планируют установить до 1 сентября. Всего на работы готовы потратить 2,9 млн рублей.

Новые кресла планируют установить до 1 сентября. Всего на работы потратят 2,9 млн рублей.

Для Омского музыкального театра хотят изготовить и установить новые кресла для зрительского балкона. На это готовы потратить 2,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо демонтировать 189 старых кресел, а далее изготовить новые сиденья и установить их с креплением к полу. Кроме того, чтобы номера рядов подсвечивались, на сиденьях установят подсветку.

Изготовить кресла должны до 31 июля, а установить до 1 сентября.