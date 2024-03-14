В преддверии Дня работников коммунального хозяйства грамотами и благодарственными письмами наградили 20 работников компании.

В преддверии Дня работников коммунального хозяйства грамотами и благодарственными письмами наградили 20 работников компании.

В третье воскресенье марта в России отмечается День работников коммунального хозяйства. В преддверии профессионального праздника 20 сотрудников омского регионального оператора по обращению с отходами ООО «Магнит» получили грамоты и благодарственные письма от губернатора Омской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Среди награжденных – работники заводов по обработке твердых коммунальных отходов, играющие важную роль в процессе уменьшения объемов отходов, поступающих на полигоны. А также сотрудники офиса регионального оператора, которые ежедневно обеспечивают управление и координацию деятельности транспортных операторов по вывозу ТКО, работают с юридическими и физическими лицами.

Вручая работникам заслуженные награды, генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян выразил им признательность и благодарность за преданность делу и профессионализм.

– Награждение сотрудников регионального оператора «Магнит» является заслуженным признанием их вклада в развитие сферы ЖКХ и обращения с твердыми коммунальными отходами. Это также стимул для дальнейшего развития и повышения качества предоставляемых услуг, – отметил Карен Егоян.

За пять лет работы в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области компания «Магнит» продемонстрировала высокую надежность в сфере вывоза отходов и непрерывность предоставления коммунальной услуги населению.

Кроме того, «Магнит» активно развивает инфраструктуру по обработке твердых коммунальных отходов. За это время было построено два комплекса по обработке отходов. Компания также открыла пункты для закупки вторсырья у населения, что способствует развитию культуры экологичного обращения с отходами и популяризации раздельного сбора.