Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Так, сегодня днем в регионе температура будет держаться на отметке –3…–8 °, ночью похолодает –14…–19 °, при прояснении до –25 °. Порывы ветра будут достигать 13 м/с, ожидается снег, гололедица.

15 марта воздух прогреется до 0…–5 °, ночью столбик термометра опустится до –8…–13 °, при прояснении –16…–21 °. Также ожидается снег и порывы ветра до 13 м/с.

16 марта днем будет до –1…+4 °, ночью немного похолодает до –3…–8 °. Синоптики прогнозируют снег, дождь и гололед. Днем 17 марта в регионе также ожидается плюсовая температура.